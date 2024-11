Et täiskuu on seekord ühenduses Uraani ja Algoliga, võib see tuua kaasa palju äkilisi ja ootamatuid sündmusi. See justkui tahab koorida maha kõike, mida tulevikku kaasa võtta pole vaja. Kui oled viimasel ajal millestki suurest juba lahti lasknud, siis sinu jaoks on see täiskuu pigem kergendav ja värskendav ning annab kinnituse, et neid muutusi on olnud tarvis. Märksõna on siin kindlasti «vabanemine», ent mõnikord juhtub selleks väga ettearvamatuid asju.