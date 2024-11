Vastasseis kohalike ametivõimudega pani Peeter Võsa võttetiimi Saudi Araabiast põgenema: siin tuleb olla tänulik iga päeva eest, mis sa vabaduses viibid

«Meie peas hakkasid häirekellad tööle – mis järgmiseks? Oleme teinud liiga palju tööd, et riskida oma videotehnika ja filmitud materjali kaotamisega,» selgitab saatejuht Sander Valge. «Ma arvan, et aeg on jalga lasta. Sekeldusi on juba liiga palju tekkinud,» lisab Peeter Võsa.

Eelmine episood tõi nimelt ekraanile erakordse hetke, kui islamiusku Eesti mees Rauno piilus kaameraga salaja vaid moslemitele mõeldud pühapaika Mekasse. See julge samm lõppes ülekuulamisega, kust Rauno küll lõpuks vabanes, kuid pingeline olukord ja võimude valvsus jätkusid.

Tänases osas satub võttemeeskond probleemidesse, kui erariietes patrullivad politseinikud keelavad neil filmida Jeddahis asuvat kuningas Fahdi purskkaevu. «80ndatel ehitatud purskkaev paiskab soolast vett,» jõuab Võsa saates televaatajatele selgitada, enne kui salapolitseinikud nende tegevust katkestavad. «Lotendavate dressidega salapolitseinikule, kes korralikult higi järele haises, ei meeldinud ilmselt see, et mingisugused suvalised valged inimesed nende uhket maailmaimet tahavad pildistada ja kiita,» muigab Võsa, kritiseerides võimude käitumist.

Islamiusku Eesti mees Rauno avab vaatajale juhtunu tagamaid: «Tõenäoliselt oli põhjus selles, et purskkaevu taga asub kohaliku printsi residents. Turvakaalutlustel ei soosita seal suure objektiiviga filmimist. Üldiselt tundub, et ametivõimud tahavad veenduda, et salvestatud materjali ei kasutata riigi maine kahjustamiseks.»

«Tegelikult on kogu aeg hinges selline tunne, et me oleme justkui milleski süüdi. Aga milles, sellest aru ei saa. Ja see tunne ei jäta hetkekski maha. Mina olen aru saanud, et siin tuleb olla tänulik iga päeva eest, mis sa vabaduses viibid, sest siin on jube kerge erinevatesse jamadesse sattuda,» tunnistab Peeter Võsa. Nii otsustatakse võttemeeskonna turvalisuse huvides Saudi Araabiast lahkuda.

Mehi pikemat aega jälginud must Mercedese sedaan ilmub aga ka lennujaama lähistel, justkui andes viimast hoiatust.

Saade «Võsaga Lähis-Idas» on Kanal 2 ekraanil reedel kell 20.00.

