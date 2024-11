Peosari Black Box toob Tartusse Eesti ühe andekaima techno-DJ

Mava on legendaarse üritustesarja Sünkretism üks loojatest. Tema techno-set'id koosnevad mitmetest alamžanritest, mis alati üllatavad kuulajaid erinevate käikude ja emotsioonidega. Maval on üle 12 aasta kogemust ning kahtlemata on tegemist ühe parima Eesti techno-DJga.