Oleme jõudnud aasta viimasesse superkuusse, mis jääb ühendusse ettearvamatu Uraani ja «deemontähe» Algoliga – loe lähemalt, milliseid raputusi see tuua võib ja kuidas mõjub just sinu tähemärgile.

15. novembril kell 23.28 algab täiskuufaas Sõnnis 24°00’, mis on ühtlasi ka selle aasta neljas ja viimane superkuu. Meil on olnud alates augustist seekord juba kolm superkuud – täiskuu on leidnud aset Maale maksimaalselt lähedal. Uuesti kogeme aastas nelja superkuud alles 2029. aastal. Täiskuu kui kuutsükli kulminatsioon on iseenesest alati suure emotsionaalse laenguga aeg ning superkuu omakorda võimendab seda.