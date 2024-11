Põhjanaabrid hoiatavad oma kodanikke ohtliku Tallinna ööelu eest

Iltalehti kirjutab, et jõulueelsel ajal liigub Tallinna baarides ja ööklubides tavapärasest rohkem soomlasi. Viimastel aastatel on sagenenud juhtumid, kus põhjanaabrid on sattunud eluohtlikkusse olukorda. Tuleb välja, et soomlaste hinnangul on Tallinnas pidutsejatel suur oht saada uimastatud korgijoogiga.