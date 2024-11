KLIPP «See oli aeg, kus ma olin väga katki.» Saates «Minu elu viis» jagavad oma mälestusi erinevate meediamajade telenäod ja raadiohääled

Oma vaistu ja emotsioonide varjamise panevad lisaks Reet Linnale proovile Roald Johannson, Maris Kõrvits, Peeter Koppel ja Juhan Kilumets. Kõik on kaasa võtnud laulu, mis tähistab nende elus olulist hetke – olgu selleks aeg, mil sai tulihingeliselt midagi fännatud, lahkuminek kallimast, eneseavastus muusika kaudu, abieluettepanek või pala, mis on saanud ühe pere laste hällilauluks.

Reet Linna tunnistab, et saate mänguline element on põnev ja lisab osalejatele mõnusa annuse keerukust: «Tunnen Roaldit ja Juhanit juba pikemat aega, aga Marist vähem ja Peetrit peaaegu üldse mitte! Seega pean nende näoilmete ja reaktsioonide järgi aimama, kes on just selle loo enda looga sidunud. Väga põnev!»

Roald Johannson jagab enne saadet oma elevust ja tunnistab, et lisaks kolleegide isiklike lugude kuulamisele on huvitav avastada ka nende muusikamaailma. «Ootan põnevusega, et kuulda, milline on Reet Linna elu viis, ja avastada lugusid, mis on siin osalejatele tähtsad. See on suurepärane võimalus heita pilk kolleegide muusikalisse maailma.»

Juhan Kilumets peab end suureks muusikasõbraks ja tõdeb, et tema jaoks ei olnud oma loo valimine sugugi keeruline: «Üks konkreetne laul tuli kohe pähe – see on minu jaoks väga eriline ja tähenduslik. Minu jaoks oli see selles mõttes väga lihtne ülesanne,» tõdeb Kilumets.