OSTA ÄRA! Tippkokk Orm Oja pani enda pilkupüüdva Porsche müüki

Nimelt näib, et tunnustatud kokk on otsustanud loobuda enda halli värvi Porsche 718 Cayman S-ist.

Auto24 riputatud müügikuulutusest, mida Orm jagab ka enda ühismeedias, näib, et 2017. aastal esimest korda registreeritud ja 115 000 km läbisõitnud auto eest küsib ta 50 000 eurot.

«Kõik hooldused on tehtud Porsche ametlikus esinduses. Auto originaalvärv on «lava orange». Sõiduk on kiletatud kvaliteetse iseparaneva kilega ja praegune toon on registreeritud maanteeametis,» seisab kuulutuses.

2023. aastal avaldas Porsche enda veebilehel artikli, kus Orm tunnistas autost rääkides, et tundis esialgu auto ees aupaklikkust. «Ma lihtsalt kartsin sellega sõita. Arvasin, et sõidan võimalikult vähe, hoian seda garaažis ja las ta olla. Sõidan parem teise autoga, teen vajalikud toimetused bussi või Boltiga, ning Porsche pidevalt seisis.»

Näib aga, et tippkokk ilmselt jalameheks siiski ei jää. «Tunnustatud tippkokk ja populaarse telesaate MasterChef Eesti kohtunik Orm Oja ja INEOS Grenadier on alustamas uusi ühiseid seiklusi,» teatati Instagrami postitatud foto juures, millest võis järeldada, et Orm on nüüdsest INEOS Grenadier auto omanik.

«Oiii see on hea pill. Cayman müüki ära vä?» uuris klõpsu all ka räppar Metsakutsu.