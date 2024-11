GALERII Kanal 2 üllatas «Reporteri» tegijaid tänupeoga: sügishooajal on saadet jälginud üle poole miljoni silmapaari

Duo Media Networksi juhatuse esimees Jüri Pihel tõi esile «Reporteri» vaatajaskonna erakordse suuruse: «See on äärmiselt suur number, sest tänapäeval on ühe selge sõnumiga nii paljude inimesteni jõudmine haruldane. Sageli unustame ära, kui suur on televisioon, kui palju meid tegelikult vaadatakse. Kui sa neid numbreid hakkad mingil hetkel kokku lööma, siis üllatud isegi.»

Sel suvel oma 20. sünnipäeva tähistanud «Reporter» on püsinud sügishooajal stabiilselt kõrge vaatajaskonnaga, kogudes iga päev ekraanide ette üle 140 000 inimese. Hooaja jooksul on saadet jälginud juba enam kui 560 000 vaatajat. Piheli sõnul on «Reporter» nagu seinast seina ajakiri, mille unikaalne sisu on oluline osa paljude inimeste igapäevaelust.