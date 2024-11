KLÕPS «Minu ema on WTA legend!» Anett Kontaveidi pisipoeg sai vahva üllatuse

«Leoni esimene reket,» jagab Anett Kontaveit oma Instagrami loos vahvat klõpsu tema pojale saadetud kingitusest. Pehme reketikujulise mänguasja ja bodi, millele on peale kirjutatud «Minu ema on WTA legend», on Kontaveidile saatnud WTA ehk rahvusvaheline naiste tenniseliit.

Foto: Kuvatõmmis Instagrami loost

Esiklapse sünnist teatasid Kontaveit ja tema elukaaslane Brent Lepistu septembri keskel. «Esimene nädal meie Leon Enzo Lepistuga. Nii palju armastust!» kirjutas Kontaveit Instagrami postitatud pildi allkirjas.

Lapseootusest teatas paar maikuus. «Uus pereliige saabumas,» kirjutas endine esireket Instagramis, näidates esimest korda beebikõhtu.

2022. aasta märtsi algusest saati sahistati, et Anett Kontaveidi südame on võitnud FCI Levadia meeskonna kapten Brent Lepistu. Sama aasta aprillis kinnitasid Kontaveit ja tema jalgpallurist kallim, et nad on paar.

Möödunud aasta juulis teatas Eesti esireket Anett Kontaveit, et paneb seljavalude tõttu tennise profikarjäärile punkti. Kuigi Anett tõdes mullu, et karjääri lõpetamine on tema jaoks äärmiselt raske, leidis ta selles ka positiivset. «Saan olla kodus, ei pea reisima iga nädal. Paljud rasked asjad, mis tennisega kaasnesid, on nüüd seljataga,» märkis ta.