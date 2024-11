Spannendes Bild am Himmel rund um Berlin, das zu mehreren Leseranfragen geführt hat

Ein Sprecher der @Team_Luftwaffe zu @BILD: „Hierbei handelt es sich um einen regulären Trainingsflug. Das Awacs-Aufklärungsflugzeug vom Typ E-3A ist am NATO-Stützpunkt in Geilenkirchen gestartet.“ pic.twitter.com/D7Zf5yqimF