PILK PEALE Väärtfilmide kuu telekanalis Filmzone: ekraanile jõuavad auhinnatud suurteosed

Pedro Almodóvari 2019. aasta draama toob fookusesse vananeva filmirežissööri Salvador Mallo (Antonio Banderas). Banderase meisterlik roll pälvis laialdast tunnustust, tuues talle parima näitleja auhinna Cannes'is ning Oscari-nominatsiooni. «Valu ja hiilgus» on sügavalt isiklik film, mis pakub äratundmishetki ja hinge puudutavaid emotsioone. Kriitikud on esile tõstnud Almodóvari oskust kujutada ajas tagasi ulatuvat lugu, mis uurib mälestuste mõju olevikule.

Almodóvar toob vaatajateni veel ühe lummava loo, mille keskmes on kaks naist, kelle elud põimuvad sünnituse kaudu. Peaosades säravad Penélope Cruz ja Milena Smit, kellest Cruz pälvis oma rolli eest Volpi karika Veneetsia filmifestivalil ning Oscari-nominatsiooni. Filmi tõeline tugevus peitub selle emotsionaalses sügavuses ja sotsiaalsete teemade peensusteni läbimõeldud käsitluses. «Paralleel-emad» pakub haarava teekonna emaduse ja vastutuse teemadel.

Olivier Assayase 2014. aasta draama toob ekraanile kolm tugevat naisnäitlejat: Juliette Binoche, Kristen Stewart ja Chloë Grace Moretz. Filmi keskmes on vananev näitleja, kes püüab leppida oma karjääri ja elu muutustega. Stewarti osatäitmine tõi talle Prantsusmaa filmiakadeemia César’i auhinna, tehes temast esimese ameeriklanna, kes selle auhinna pälvinud. «Sils Maria pilved» käsitleb identiteedi ja aja möödumise teemasid, pakkudes vaatajatele elegantset ja sügavalt mõtlikku filmielamust.

Yorgos Lanthimose provokatiivne teos «Koerahammas» on kreeka kaasaegse filmikunsti eredaim näide, kus isoleeritud pereelu kujutatakse süngelt ja painavalt. Cannes'i filmifestivalil pärjati see film Un Certain Regard kategoorias ning sellele omistati parima võõrkeelse filmi Oscari nominatsioon. Lanthimose julge ja originaalne lähenemine paneb vaataja süvenema küsimustesse normaalsuse ja autoriteedi mõju kohta indiviidile.