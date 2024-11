MEELITAVAD LIIKMEID ÜLE? EKRE kahtlustab, et konkureeriv erakond ERK varastas nende andmebaasi

Toimetusele saadetud kuvatõmmistelt on näha, et e-posti aadressile pole tulnud isegi mitte ühte reklaami. Tõepoolest uputab postkast EKRE infokirjadest, nende seas mõned teated Kaitseliidult ning üks trahviteade.

«Olen kuulnud, et Rudolf Jeeser, kes on ERK peasekretär, töötas EKREs andmebaasidega. Mul on neli erinevat e-posti aadressi. Kaks neist on sellised, kuhu tulevad ka reklaamid. Oleks see siis nendele aadressidele tulnud. ERK infokiri tuli konkreetselt sellele aadressile, mis on seotud EKREga ja pole avalik,» pahandab lugeja.