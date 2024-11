«ELA, SIND ON VAJA!» Muusik Hunt võtab sõna enesetappude teemal: ära mõtle ainult endale, su lähedastel on pärast veel raskem

«Mina oma kogemuste põhjal ei karda sellest rääkida ja olen sellega tegelenud umbes 10 aastat. Ma ei häbene sellest rääkida, sest tean, et abi on olemas.»

«Ühel päeval on kõigil aeg minna, aga vaata, mida elul on sulle pakkuda. Kui sul on peas selliseid mõtteid või see tekst jõuab sinuni, siis ma siiralt loodan, et sa leiad siit lootusekiire. Ma ütlen sulle, et elavana on sind rohkem vaja ning surnuna saab sinust lihtsalt mälestus. Aja mööduses sinu kalmul küünalde arv aina kahaneb, elu läheb edasi ja sa vajud unustuste hõlma. Ela! Ära mõtle ainult endale. Sinu lähedastel on pärast veel raskem. Aitäh, et lugesid ja ära unusta, et sind on vaja,» ütleb Muld oma postituse lõpetuseks.

Rääkigem päris elust

«Ma ei taha olla selline artist, kes pidevalt ainult oma Facebookis reklaamib ilusaid asju. Et elu on ilus ja olen kogu aeg laval näpud püsti. Inimeste probleem täna ongi see, et inimesed loovad ainult ilusat fassaadi sotsiaalmeediasse. Ja kõik need, kes ennast halvasti tunnevad, mõtlevad, et nendel on ainsana halvasti,» räägib Muld Elu24-le.

«Ma tahan näidata ennast inimesena nagu ma olen. Tavaline inimene nagu kõik inimesed,» sõnab muusik. «Asjadest tuleks rääkida nii nagu need päriselt on. Mitte ainult naeratada ja teha ilusat nägu ja luua välist fassaadi.» Muld leiab, et inimeste vaimse tervise on suuresti ära rikkunud sotsiaalmeedia, kus on liiga palju tühist infot ja näilisust.

Muld soovitab ellu suhtuda positiivselt. «Alati on lahendus, et mustad mõtted ja probleemid kaoksid ja sul tekiks elu vastu uuesti huvi,» ütleb ta ning julgustab abi otsimiseks pöörduma spetsialistide poole.

Muld avaldab ka, et jõudis oma muusikalise karjäärini läbi selle, et otsis väljundeid oma valu väljaelamiseks. «Ühel hetkel kukkusid mu elus kõik asjad kokku. Arvasin, et saan sellest ise jagu ja surusin probleeme tükk aega alla. Aga iga jama ujub mingil hetkel pinnale ja sellega tuleb tegeleda,» ütleb ta ning lisab, et ei maksa karta abi küsimist ja vajadusel ka ravimite võtmist.