MAKSUMAKSJA RAHA RAISKAMINE? «Alles seda renoveeriti!» Kanama viadukti õhkamine tekitas inimestes pahameelt

Redditi kasutaja, kes tõstatas sotsiaalmeedias teema riigiraha raiskamise kohta, kirjutas oma postituses, et tuli sellele mõttele kui luges uudist Kanama viadukti varistamisest. «Seda viadukti alles renoveeriti riigi ja Euroopa Liidu rahadega paar aastat tagasi,» sõnas ta.

Veel lisas ta, et näeb pidevalt sarnaseid olukordi ka linnades, kus tehakse suurelt ja pikalt teetöid. «Pannakse uus kate ja aluspinnas.... et siis poole aasta või aasta pärast keegi elektri- või muu ettevõte selle vastvalminud tee uuesti üles künnaks, et seal oma kaableid vms vahetada. Üks selliseid näiteid oli vist hiljuti Tallinnas Stockmanni ristmik,» täpsustas ta.