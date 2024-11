TASUB TEADA Ees on eriline päev hingesugulastele ja armastuse alkeemiaks

14. november on seekord astroloogilises võtmes eriline päev, kuna siis jõuavad täpsesse ühendusse asteroidid Isis ja Osiris – Vana-Egiptuse mütoloogiast tuntud armastajapaar. Siin avaneb potentsiaal, et armastuse ja suhete küsimustes saabuvad erilised taipamised ja arengud, mis sügavamal tasandil peegeldavad inimese suhet kõiksuse ja oma kõrgema minaga.

See ühendus kordub umbes iga paari aasta tagant ning seekord leiab see aset täpselt 3°33’ Veevalajas. Isise ja Osirise müüdi ja astroloogilise tähenduse kohta saad lugeda lähemalt alltoodud artiklist, kus on toodud välja ka nende asteroidinumbrite numeroloogia – kumbki annab kokku number kuue, kõrgema armastuse vibratsiooni. Kuupäev 14.11.2024 (1+4+1+1+2+0+2+4 = 15 = 1+5 = 6) annab vibratsiooniks samuti kuue. Eestis on ühenduse täpseks kellaajaks 12.18, mis ristsummana on kokku kolm. Kuupäev ja kellaaeg kokku teevad aga üheksa.