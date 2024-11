«Odavam on end täis juua!» Šokolaadi hind pani sotsiaalmeedia kihama

Redditis on jagatud fotot, kus on kõrvutatud 300-grammist Annekese šokolaadi ja pooleliitrist Laua viina. Pildilt on näha, et tahvel šokolaadi maksab 7,69 eurot ning kilohind on sellel maiustusel lausa 25,63 eurot. Pool liitrit Laua viina maksab aga 6,74 eurot ning selle liitrihinnaks on 13,48 eurot.