Kuivõrd hundid on Joeli sõnul tihedad külalised, ei julgenud ta lambaid juurde osta. Kindlus lihtsalt puudub. «Eile oli neid 16 tükki alles, tänaseks vaid 4,» on ta hämmingus. Ööga murti 12 lammast.

«Tegelikult hakkab see asi juba selgelt üle pea kasvama. Kui hundi arvukus kasvab väga suureks, on neid juba keeruline ohjata. Siin tuleb suu lahti teha ja petitsioon eelpool kommentaaris on selleks parim võimalus,» kirjutab üks kommenteerija Rapla rahva gruppi tehtud postituse all.