VIDEO Eesti esimene avokaadoskänner tõmbas rahva käima: järjekordne lollus välja mõeldud

Loetud päevad tagasi teatas Selver oma Facebooki lehel, et Järve keskusesse on paigaldatud avokaadoskänner, mis aitab mugavalt nende küpsusastet mõõta. «Tegemist on esimese säärase seadmega Eestis, kuigi mujal maailmas on see juba üsna levinud,» sõnab Selveri turundusosakonna kommunikatsioonijuht Mariann Järvela.