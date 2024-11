Raivo Hein ärevushäirest: sellega on väga raske olnud toime tulla

«Minult on ka küsinud, mida see leek siin käe peal tähendab,» sõnas Hein saates, viidates leegitätoveeringule oma käel. «See ongi minu ärevus, mis siin all ajab oma väikest leeki välja. Sellega on väga raske olnud toime tulla. Paanikasse ma pole sattunud, aga pole ka kaugel nendest olnud, kui on sellised olukorrad tekkinud. Olen terve elu sellega elanud, olen sellega harjunud ja enam-vähem oskan sellest hoiduda või teen kõike, kuidas leida tasakaalupunkti, kuidas hoida seda paigal,» sõnas Hein.