Vahur Kersna rängast haigusest: 18 aasta jooksul on see vähk erinevates vormides löönud välja viiel korral

Armastatud telenägu Vahur Kersna sai 18 aastat tagasi verevähi diagnoosi. «Sain väga ränga diagnoosi. Neid verevähi diagnoose on erinevaid, minu oma oli üks hullematest. Ja selle 18 aasta jooksul on see vähk erinevates vormides löönud välja viiel korral. Olen saanud korduvalt kiiritusravi, mind on lõigatud mitmed korrad ja see keemia, mis minu kehast on läbi käind, sellega võiks tappa väiksema elevandikarja. Aga sellele vaatamata ma olen täna siin, kõnnin tagumistel jalgadel ja olen olemas. Et ma tunnengi, et minu visioon või eesmärk on näidata, et kui mitte kõik, siis väga palju on võimalik,» sõnas Kersna.