ELU25 KUULA JA VAATA! "Ootame onu surma" – Brežnev, miilitsad ja Eesti punk.

Sõjaline organisatsioon

Kust on see sõna etümoloogiliselt pärit? Ega päris ühest vastust ei leia.

Suur osa keelespetsialistidest arvab, et see pärineb poolakeelsest sõnast menda, mis tähendas politseinikku. Tähenduses uurija kasutati sõna ment N.Popovi andmetel Venemaal kindlasti juba 1912, toona veel halvustav tähendus tõenäoliselt puudus. Ent 1927. aastal fikseeris V.Potapov, et sõna ment kasutatakse militsionääri hüüdnimena – ning juba iroonilise alltekstiga. On olemas teooria, et mendi teine juurikas viitab ladinakeelsele sõnale mentula – peenis. Tõenäoliselt on ment niisiis poolakeelse politseiniku ja ladinakeelse peenise sulam.