«Tahaks kodu osta ja lapsi saada!» Inimesed arutlevad Redditis, kuidas sõjahirm nende elusid piirab

«Peab mainima, et vaimne tervis sakib 2022. aasta veebruarist. Sõda on mu suurim hirm lapsest saati ja nüüd ise jälgin päris palju sõja teemat, sest soovin kursis olla ja asjadest aru saada,» alustab teemaalgataja Redditi postitust.

Ta loeb tihti militaargruppides olevaid arutelusid, kus tema sõnul eksperdid prognoosivad Venemaa rünnakut Ida-Euroopale 2028. aastal. «Päris rõve ja raske on selle teadmisega edasi elada. Tahaks ju kodu osta ja tahaks võibolla kaaslasega lapsi saada tulevikus. Selline hirm on elada siin, et ei teagi, kuidas olla, eriti peale Trumpi võitu. Jah, alati saab kuskile Hispaaniasse kolida, aga pere – ema, mees, õde jne on ju kõik siin.»