Laululavast saab paadikuur? Viljandimaal asuva populaarse puhkekoha ümberehitus tekitab küsimusi

Võrtsjärve põhjakaldal asub Ulge puhkeala, kus on ka väike laululava. Elu24 toimetusele saadetud vihjes väidetakse, et laululava asemele tahetakse nüüd teha paadikuur. «Kirjas on, et paadikuur rajatakse kinnistul paikneva laululava ümberehitamise ja laiendamise teel, aga kuidas saab olla nii, et uus asi tehakse juba olemasoleva asja ümberehitamise läbi?» küsib Viljandi valla elanik. Puhkeala haldava Võrtsjärve Sõprade Seltsi esindaja sõnul jääb laululava funktsioon uuele hoonele alles ja lisandub veel mitmeid funktsioone. Ka Viljandi valla esindaja kinnitab, et ürituste toimumise võimalus ei kao kuhugi, vaid praeguse klassikalise laululava asemele tuleb mobiilne lava.