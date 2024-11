Narkokuriteo omaks võtnud nõid Alisa: see üldse ei klapi mitte kuidagi minuga

2017. aastal «Selgeltnägijate tuleproovi» võitnud Verde rääkis saates , et ei tea, kuidas narkootilised ained tema käekotti sattusid. Ta meenutas, et kinnipidamise päeval käis ta abis ühel sõbral, kellel oli vaja pikendada elamisluba. Kui see politsei- ja piirivalveametis tehtud sai, sõitis naine enda sõnul koos oma tuttavaga Koplisse, et sealt edasi Sõle polikliinikusse minna.

«Tellisin endale takso. Siis tulevad mingid kaks meest, mitte politseivormis, et anna mulle oma dokumendid,» rääkis Verde sellest, kuidas teda vahistati. «Läksin koos nendega ja üks võttis minult minu koti ära ja võttis sealt välja fooliumitükikese ja ütles, et ahaa, siin on mingi aine. Üks neist jõudis mulle öelda, et noh, olid valel ajal vales kohas,» meenutas ta ja lisas, et kuulis hiljem, et tema asemel pidanuks tegelikult olema keegi teine.