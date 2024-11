Viljandis mitukümmend aastat elanud naine ei soovi saates oma näoga esineda, sest ei taha liigset tähelepanu ning kuulsust. Kuid ta arvab, et lugu väärib kajastatust ning on väga õpetlik ja sellepärast soovib ta ka seda kõigiga jagada: «Poole aasta jooksul on nii mõnelgi tuttaval veel sarnane olukord olnud.»



Nimelt müüs Mari oma 53-ruutmeetrise Viljandimaal asuva hubase kahetoalise korteri maha ning tema üllatuseks pöörati tehing kohtu kaudu tagasi, sest korteris on varjatud puudused.



Naine on käinud läbi mitmest kohtuastmest ja soovib vaatajaid hoiatada: «Mina oma lugu enam muuta ei saa, aga äkki see paneb kedagi teist mõtlema.»