NÄDALAPROGNOOS Saabumas on üllatustest tulvil täiskuu

Kuu on kasvavas faasis ning jõuab reedeks taas kuutsükli kulminatsiooni ehk täiskuusse, mis seekord toimub Sõnni tähemärgis ja ühenduses Uraaniga.

Nädal algab tõsisemal toonil, aga lõppeb üllatuste, ehmatuste ja ootamatustega, kuna mängus on elektriline Uraan. Kui see taevakeha on aktiveeritud, kaasnevad tihtipeale väga kiired ja ettearvamatud sündmused, mille sügavam eesmärk on inimesi seisakutest edasi lükata ja värskust süstida.

Et täiskuust vaid kahe kraadi kaugusele jääb ka kinnistäht Algol, on veelgi tõenäolisem, et käivitub midagi raputavat. Selle kinnistähe mõjus toimuvad sageli muutused inimestega, kes on juhtivatel positsioonidel. Ent sellel on ka omadus tuua välja varjatud pahesid ja sõltuvusi.

Siinkohal tuletan meelde, et astroloogiat ei pea uskuma – tasub lihtsalt jälgida ja märgata ning tunnistajaks olla. Eelmisel nädalal valiti USA presidendiks Donald Trump ning taevaseisude põhjal kirjutasin juba juulis, et ilmselt just tema selleks saab.

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval viibib Merkuur kvadraadis Saturniga, mis toob mõtlemisse ja suhtlemisse tõsidust ning kriitikat. See võib olla hea aeg, et tegeleda tõsise suurt fookust nõudva ülesandega, kuid ei sobi seltskondlikuks vestluseks ega avatud suhtlemiseks. Võib esineda kalduvus näha olukordi negatiivsemana, kui need tegelikult on.