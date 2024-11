MÕRVARLIKUD NAABRID Noore naise nõidusliku mõrva taga peitus hoopis maisem seletus

Teadmata asjaoludel istus sõpruskond Czinki sõidukisse, kes pakkus neile marihuaanat. Umbes kella kahe paiku lahkusid sõbrad Czinki autost, jättes Kathey tema juurde. See oli viimane kord, kui Katheyt elusana nähti. Czinki väitis hiljem, et pärast grupi lahkumist otsustas ka Kathey autost väljuda ja lahkus teadmata suunas.

Kathey leidmiseks algatati ulatuslik otsing, kuid see ei andnud tulemusi. Politsei püüdis leida juhtlõngu, kuid tõendite puudumise tõttu jäi uurimine soiku ja kogukonnas hakkasid levima mitmesugused teooriad. Üks levinumaid seostas teismelise tüdruku kadumist piirkonnas viibinud hipide ja väidetavate nõidadega, tekitades kohalike seas spekulatsioone, et ta võis sattuda rituaalse kuriteo ohvriks. Ent ka see teooria ei viinud edasi ning peamine kahtlus jäi siiski David Paul Czinkile.