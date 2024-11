KUUMAD SUUDLUSED Diana Klas suhtest Kerdo Möldriga: tõeline armastus ja sõprus ei ole seotud vanusega

«Reedel sai sõpradega võetud suund Imavere kõrtsi, et osa saada Respekti vägevast kontserdist. Bänd viis peo tõeliselt kuumaks, kuid õhtu tipphetk kujunes siiski alles pärast Respekti esinemist, kui kohale ilmus Kerdo Mölder, ise õndsas armunud olekus, oma «kallima» Diana Klasiga käevangus,» kirjutas toimetusele Respekti fänn, kes ka tuliseid suudlusi jaganud paari jäädvustas.

Ta lisas, et Kerdo ja Diana olid nagu hiljuti armunud teismelised. «Suudlesid ja kudrutasid tundide viisi, pilke püüdes ja elevust tekitades. Suudlused läksid lausa nii intiimseks, et oli tunne, et nad astuvad suguühtesse sealsamas,» märkis fänn.