ARMAS KLÕPS Näitleja Karmo Nigula palus Londonis kallima kätt

Draamateatri näitleja Karmo Nigula teatab kallima Janet Õunapuuga ühismeedias, et on kihlunud! «It's London, baby,» jagavad nad Londonis klõpsatud pilti, kus Janet säravat sõrmust näitab.

«See oli väga tore ja ootamatu üllatus,» sõnab Janet, lisades, et nad olid parasjagu Londonis pikka nädalavahetust veetmas. «Ma teadsin, et ta sellele mõtleb, aga ma ei teadnud, et see just praegu juhtumas on. Ta valis väga õige ja erilise hetke!»