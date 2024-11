VIDEO SARISÜÜTAJAD?! Tallinna vanalinnas põles reede öösel kolm sõiduautot, politsei pidas kinni kaks meest

Reede ööl vastu laupäeva süüdati Tallinna vanalinnas mõnetunnise vahega kolm sõiduautot. «Sündmuskohalt kogutud tõendid ja turvakaamerate salvestised viitasid, et tegemist võib olla süütamisega,» kinnitab politsei, lisades, et on tänaseks kaks meest kahtlustatavatena kinni pidanud.