EI TASU USKUDA Nostradamuse ja Baba Vanga väidetavad ennustused: 2025. aastal on kaos ja tulnukad näitavad end

Ebakindlal ajal, nagu on praegune, otsivad inimesed toetust nii horoskoopidest kui ennustustest. Kas need ka paika peavad, on omaette küsimus, sest inimkäitumist ja maailmapoliitikat on raske ette ennustada. Ehk igaühe oma valik, millesse usub ja millesse mitte.