VIDEO Äsja emaks saanud Elina Nechayeva näitas esimest korda pisibeebit

Ooperitäht Elina Nechayeva jaoks on 10. november väga eriline päev! Esmalt on tegu Elina sünnipäevaga ning ühtlasi avaldas ooperitäht «Hommik Anuga» saates, et on saanud emaks! Nüüd näitas Elina esimest korda ka oma pisibeebit.