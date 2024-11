63-aastaselt viiendat korda isaks saanud Karl Madis: praegu on kõik mures

10. novembril tähistati isadepäeva ning kogu ETV «Prillitoosi» saade oli pühendatud just sellele. Saate lõpus mindi aga külla lauljale Karl Madisele, kes on isarolli täitnud juba pea 40 aastat. Lisaks on laulja ka vanaisa ning kõik tema kolm lapselast on tüdrukud.

63-aastaselt viiendat korda isaks saanud Madis rääkis saates, et nüüd on tal lõpuks lapse jaoks aega mitte nagu varem. Madise noorim poeg on hetkel aasta ja kolmekuune.

«Ei ole suuremat õnne, kui sul on lõpuks oma pisipoja jaoks aega. Ka teiste laste jaoks ma leian alati aega, aga elu ei ole nii kergelt läinud,» rääkis Madis.

Madis, kelle vanim laps, tütar Carola, on juba 36-aastane, nentis, et vanemate ja noorema lapse elud on olnud väga erinevad.

«Kõik on olemas,» tõdes laulja.

Isa ja vanaisana saab Madis olla mitmes rollis korraga: «Isa eeskuju on poistele väga vajalik, aga tütardele isa eeskuju on mehe eeskuju.»

«Aga kui tütrel on keeruline isa, siis tihtipeale võtab endale keeruline isa,» rääkis laulja laste ja isade vahelisest suhtest, kuid väitis kiirelt, et tema keeruline isa ei ole: «Ma olen nii läbinähtav, selge nagu kevadine jää.»