Viimastel aastatel on kõmumeedias Brigitte Susanne Hundist olnud juttu palju ning seda mitte ainult tema karjäärisaavutuste poolest. Lisaks kõigele muule on avalikkuse tähelepanu keskmes olnud ka Hundi armuelu, mis on kokkuvõtlikult olnud üpris kirev ja kohati ka segane.