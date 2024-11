UUED TISSID? «Ta oli enne täitsa pesulaud!» Sisulooja Seidi Voogre suur büst tekitab fännides küsimusi

Rannamaja saatest tuntuks saanud 25-aastane suunamudija Seidi Voogre on fännide arvates lasknud suurendada enda rindu. Nimelt on tema rinnapartii silmapaistvam kui kunagi varem.

«Ta on kindlasti endale uued rinnad pannud,» kirjutab üks lugeja toimetusele.