«Teine sünnipäev,» kommenteerib keegi TikToki postitatud pardakaamera video 1. novembrist. Videos, mis on salvestatud umbes kella kaheksa ajal õhtul, on näha, kuidas Lux Expressi bussijuht sooritab maanteel väga ohtliku möödasõidu.

Bussifirma kinnitab, et nad on juhiga ühendust võtnud ja palunud olukorra kohta selgitusi anda. «Teeme omalt poolt kõik vajaliku, et selliseid ohtlikke manöövreid tulevikus vältida.»