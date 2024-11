VIDEOINTERVJUU Tallinnas esinenud ja will.i.amiga tantsuhiti avaldanud Eva Simons: vahel kardan, et minust saab meem

Hollandist pärit tantsumuusika staari Eva Simonsi karjäär sai alguse juba 20 aastat tagasi. Tänavu 40. sünnipäeva tähistanud Simons ei kavatse aga niipea oma karjääriga lõpparvet teha ning naljatab Elu24-le, et teeb muusikat ka siis, kui ta peab lavale jalutuskepiga minema.

Simonsi tuntuimaks hittlooks võib pidada 2012. aasta lugu «This Is Love», mis on Youtube'is kogunud üle 326 miljoni kuulamise. Lugu kuulub Black Eyed Peas ridadesse kuuluva will.i.amile, kuid Simons annab sellele oma hääle. Koos jagati ka lava, näiteks «America's Got Talent» saates.