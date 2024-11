FOTOD Tallinna linnatänaval nähtu pani PÖFFile saabunud näitleja ropendama

Tänavune Pimedate Ööde filmifestival ehk PÖFF on alles alanud ning juba on esimest staari mustal vaibal märgatud! Nimelt saabus laupäeval PÖFFile Iiri näitleja Laurence O'Fuarain, kes on mänginud mitmes menuseriaalis ja teinud koostööd Briti režissööri Guy Ritchiega. Vaatamata rikkalikule kogemuste pagasile suutis Tallinna linnatänaval nähtu näitlejat siiski üllatada.