Kes ei nõustunud andma lehmi ära. Rahva hüvanguks. Et teistel oli rohkem. Ma ei tea, see kulak on rohkem selline sõna, et vist on mingi selline parempoolne, kes soovib nagu?

Kuidas sulle see meeldiks – anna mulle oma käekott, ma lähen sellega minema?

(Siiras naer) Eestlased olid siiski Nõukogude Liidus need väikekodanlased. Te kasutasite ära kõik, mis sai. Teil olid olemas need linnamajad, linnakorterid, maamajad, suvilad, kaks autot igas perekonnas, kui oli võimalik.

Leena Hietanen ja «Russki Miri» üks jõulisemaid käsilasi ning Kremli aktivist – Johan Bäckman. Foto: arhiiv

Tänulik Venemaale

Sa oled jõhkralt kritiseerinud soomlasi, kes valisid sõja ajal Saksa poole.

Me valisime. Ma tunnen häbi. Teie valisite õigesti. Praegu te tunnete häbi, et te valisite Nõukogude Liidu. Aga NL on olnud üks vene rahvaste organisatsioone. Te valisite palju õigema poole. Nagu ma ütlesin, meie juhid olid sõjakurjategijad, kes pandi vanglasse. Teil ei ole mingit põhjust tunda häbi.

Sakslased on alati tänulikud Venemaale sellepärast, et see hävitas Hitleri. Ja sellepärast on Saksamaa ja Venemaa lähedased. Ja see jääb. Nõukogude Liit on teinud palju head.

Sinu väide on siis see, et Venemaa on suur humanistlik hunnik?