VIDEOINTERVJUU «See aasta on minu jaoks väga eriline!» Elisa Kolk läheb neljandat korda Eesti Laulule õnne proovima

Paljudele eestlastele just Eesti Laulult tuttavaks saanud Kolk tunneb, et 2024. aasta võistluslugu on siiani tema kõige erilisem ning personaalsem: «Selle aasta Eesti Laul on kõvasti erilisem, sest lugu on väga personaalne ning kirjutatud minu enda elust ja valust.»

«Olen väga rõõmus, et saan taas Eesti Laulu virvarri sukelduda,» rõõmustab Elysa. Tema lugu «The Last to Know» on lauljatari sõnul äärmiselt personaalne ja tehtud väga haavatavast kohast. «Minu lähedased on kõik seda kuuldes ikka pisara poetanud... See räägib ka armastusest, sellest, kuidas on võimalik tingimusteta armastada ka valus olles,» avaldab ta.