«30 aastat on ühtaegu väga pikk ja väga lühike aeg, mille jooksul jõuab korda saata parasjagu palju rumalusi, kuid viia ellu ka suuri unistusi, astuda kolinal ämbrisse ja särada kui kõige eredam kuusepuu. Igal juhul tuleb kõike seda tähistada ühe korraliku sünnipäevapeoga, mis on täis head muusikat, lõbusaid lugusid ja pikantseid hetki. Täpselt nagu elus eneses. Hoogne juubelikontsert sisaldab muusikalisi numbreid Laulukarussellist Eurovisioonini, koertest ja kriminaalidest rääkimata,» on kirjas 44-aastase Padari kontserdi tutvustuses.



Peo muusikalise õnnestumise eest kannab hoolt Siim Aimla orkester ning muusikalised õnnesoovid on lubanud laval üle anda Uku Suviste, Kalle Sepp, Alen Veziko ja Dagmar Oja.