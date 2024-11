VIDEOINTERVJUU «Ta ei saa ise ka aru, kuhu end mässis!» Andrei Zevakin räägib Eesti Laulu loo telgitagustest

«Ma arvan, et see on selline lugu, mis võib kõiki üllatada ja kindlasti minu käest seda inimesed ei oleks oodanud,» sõnas Andrei teisipäeval «Ringvaates», kui videokõne kaudu Eesti Laulu finaali pääsemisest kuulis. «Ja Kelli on esimest korda mikri taga!»

Sellest, et Andrei Zevakin on koos juuksuri ja sisulooja Kelli-Karita Jefimoviga, on räägitud juba mitu aastat, kuid paar avalikult oma suhet eksponeerinud ei ole. Juba 2021. aastal kirjutas Elu24, et vihjesaatjate sõnul on Andrei Zevakin taas koos kunagise kallimaga. 2022. aasta veebruaris rääkis ei keegi muu kui Kristina Pärtelpoeg Elu24 otse-eetris välja, et Andrei on suhtes.