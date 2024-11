JÄRELEHÜÜDED «Ta oli tõeline teesillutaja!» Ühismeedias meenutatakse Helle Merit

«See kaotus on sügavalt valus ja on raske uskuda, et meie seast on lahkunud inimene, kellega on olnud minul au mitmeid kordi kohtuda ja arutada elu ning maailma asju. Helle oli erakordselt väärikas, siiras ja tõeline inimene, kelle kohalolek tõi soojust, väärikust ja enesekindlust minu ellu,» meenutab Kukk.