VIDEO Prints William: nüüdne on mu elu raskeim aasta

«See on olnud kohutav. Tõenäoliselt on nüüdne mu elu raskeim aasta. Nii et kõige muuga hakkama saada ja kõike õigel teel hoida on olnud tõesti raske,» ütles ta pärast seda, kui temalt küsiti, kuidas on tema see aasta pärast eelmist kuningliku perekonna jaoks rasket aastat olnud, teatab BBC.