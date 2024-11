VIDEO DNA analüüs näitas, et mõned Pompei ohvrid pole need, kelleks neid peeti

Näiteks peeti pikka aega täiskasvanut, kes kandis kuldset käevõru ja hoidis last süles, emaks oma lapsega. Kuid uus DNA analüüs näitas, et tegelikkuses on see duo «täiskasvanud mees ja laps, kes ei olnud sugulased,» ütles uuringu kaasautor David Reich, Harvardi ülikooli meditsiinikooli geneetikaprofessor, teatab Live Science.