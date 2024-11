Viljandis asuva kahetoalise korteri müük kulges esialgu probleemideta, kuid mõne aja pärast esitas ostja Marile kaebuse, väites, et talle ei avaldatud olulist teavet. Probleem ilmnes, kui korteri uus omanik kohtus maja teise korruse naabriga, kes selgitas, et korteriga liidetud koridori osa on tegelikult kaasomandis ja kuulub kõigile maja korteriomanikele.

Naabri sõnul oli Mari endise korteri koridor varem kasutusel ühiskoridorina, kuid eelmine omanik sulges seal asunud trepi, et muuta korteri sissepääs privaatsemaks. Ülemise korruse naaber ehitas õue oma ruumidesse pääsemiseks eraldi trepi. «Ma ei olnud sellest detailist teadlik, ostsin korteri täpselt sellisena, nagu see oli,» selgitab mitu aastat samas korteris elanud Mari.

Ülemise korruse naaber esitas Marilt korteri ostnud uuele omanikule ootamatu nõude: taastada algne olukord või tasuda kaasomandi osa eest 16 000 eurot. Uus omanik tundis end petetuna ja esitas kohtule hagi, nõudes tehingu tühistamist. Kohtuotsus oli Marile šokk – ta peab korteri tagasi ostma ja katma nii enda kui ka ostja kohtukulud.

Endine omanik peab varjatud puuduste tõttu korteri tagasi ostma. Foto: Kuvatõmmis saatest «Kuuuurija»

Saates selgub ka, et ülemise korruse naabri ehitatud trepp on ebaseaduslik. «Kuuuurija» tehtud päring Viljandi linnavalitsusse kinnitas, et trepp ei ole kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud ja ehitusregistris andmed puuduvad, muutes selle ebaseaduslikuks.

Mari sõnul on varjatud puudustega seotud vaidluste arv kinnisvaraturul tõusuteel, kuna ostjad otsivad taganemisvõimalusi, kui objekt ei vasta ootustele. «Mina näen seda kui trendi – kui inimesel lihtsalt ei sobi enam see objekt, mis on ostetud, siis nähakse taganemiseks võimalust leida põhjuseid, mis muudab asja lihtsamaks, kui ise müügiga tegeleda,» tõdeb Mari.

Kõigest lähemalt kuuleb esmaspäeval kell 20.30 Kanal 2 saates «Kuuuurija».