HOIATUS Kerdo Mölder on hädas libakontoga: see lausa massiliselt saadab minu fännidele petukirju

Laulja lisas, et kuigi seda kontot on juba suure hulga inimeste poolt raporeeritud ja ta ise on teavitanud ka veebikontstaablit, siis ei ole kirjade saatmine lõppenud.

«Kindlasti on palju neid heauskseid, kes vastavadki ja annavad oma andmeid,» tundis ta kahetsust, et libakonto alt levivad kahtlased palved võivad inimestele ebameeldivusi valmistada.

«Kui nüüd avalikult ka oma seinale hoiatuse panin, siis hakkasid paljud inimesed kirjutama, et neil ka samad kirjad minu nime alt ja palved saata andmeid,» märkis ta, et õnneks leidub palju fänne, kes libakonto läbi näevad.

«Ma õnneks sain kohe aru, et see on fake-konto ja sellepärast sulle ka kirjutasin, Kerdo, et sa ise ka teaksid, et keegi tegutseb sinu pildi ja nimega,» kirjutab üks hooliv fänn postituse kommentaarides.