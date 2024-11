Ühel jalal seismine on omane nii flamingodele kui teistele sulgedega liikidele, kuid uue uuringu kohaselt võib see, kui kaua suudab inimene ühel jalal tasakaalu hoida, olla tervise ja vanuse näitaja.

Uurides, kui kaua 50-aastased ja vanemad inimesed suudavad seista ühel jalal ehk flamingoasendis, leidsid teadlased, et aeg, mille jooksul inimene suudab seista domineerival ja mittedomineerival jalal, vähenes vanuse kasvades oluliselt ning see vähenes rohkem kui kõnnaku kiirus ja lihaste tugevus. Uuring avaldati ajakirjas PLOS One, teatab CNN.