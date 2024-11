VIDEO Eesti Laulu pressiürituselt otse lennujaama sõitnud Tommy Cash: ma võin mitte osaleda, kui me saadame Vanilla Ninja!

Ootamine on lõppenud ning Eesti Laul 2025 karussellile pandi pressiüritusega korralik hoog sisse. Žürii poolt 15 finalistiks valitud artistide nimekiri on kirev ja sellesse kuulub ka Tommy Cash looga «Espresso Macchiato».

Intervjuus Piret Järvis-Milderile ütles muusik, et see aasta on olnud katsumuste aasta ja ta teeb asju, mida pole enne teinud.