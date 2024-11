Elamispaigaks valiti Eesti juhuslikult. «Töötasin autoteeninduses, kui meie juurde tuli Eesti numbrimärgiga autoga mees. See oli esimene kord, kui ma nägin sellist numbrimärki ja ma ei teadnud toona Eesti riigist midagi. Kaardi pealt nägin, et Eesti on sama väike kui meie Hersoni piirkond,» alustas mees juttu.



Kuna neile öeldi, et Eestis elab ka vene keelt kõnelevaid inimesi, otsustasid abikaasad kiiresti Eesti kolida.



Tallinnas pidi neile vastu tulema tuttav ja aitama neil korterit leida, kuid saabudes said nad temalt lihtsalt sõnumi okidoki.ee ja kv.ee linkidega. «Otsige ise, mul on tööl kiire,» kirjutas Popovile tuttav.



Seitsme aasta jooksul on paar näinud sama tuttavat ainult ühe korra.

«Kohtusime tema ja ta perega Maardu järve ääres, ta nägi meid, istus kiiresti autosse ja sõitis minema. Ilmselt oli häbi...,» räägib Aleksander.